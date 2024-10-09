В Беломорске перекроют движение автотранспорта через железнодорожный переезд

В понедельник, 14 октября, будут производиться ремонтные работы.

Как сообщили в паблике Беломорского округа, 14 октября 2024 года будут производиться ремонтные работы по смене плит переездного настила на переезде 781 км ст. Беломорск (автодорога на ж/д вокзал).

В связи с этим с 09.00 до 21.00 часов будет закрыто движение автотранспорта через переезд.

Проезд автотранспорта будет осуществляться с периодичностью один раз в час, в одностороннем движении, небольшими группами, руководить движением будет сигналист ПЧ.

В экстренных случаях (проезд пожарной команды, скорой помощи, полиции) пропуск будет обеспечен своевременно, подчеркнули в источнике.