14:02, 01 Сентября 2019
В Беломорском районе автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, есть пострадавшие
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В Карелии на автодороге Пушной-Беломорск водитель "Лады" не справился с управлением и врезался в дерево.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 30 км автодороги Пушной-Беломорск в субботу, 31 августа в 07:16 20-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Приора", не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).
В результате ДТП пострадал водитель и его 22-летний пассажир. Оба доставлены в Беломорскую районную больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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