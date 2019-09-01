В Беломорском районе автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, есть пострадавшие

В Карелии на автодороге Пушной-Беломорск водитель "Лады" не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 30 км автодороги Пушной-Беломорск в субботу, 31 августа в 07:16 20-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Приора", не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на препятствие (дерево).

В результате ДТП пострадал водитель и его 22-летний пассажир. Оба доставлены в Беломорскую районную больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.