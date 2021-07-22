В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса

К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».

В Беломорском районе Карелии загорелись леса вблизи болот, где местное население традиционно собирает ягоды. Как сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии, к утру 30 июля в районе действовало три лесных пожара на общей площади 940 гектара, причем на площади 675 гектаров горят болота.

В тушении огня задействован 28 человек и три единицы техники. Накануне к борьбе с двумя крупными лесными пожарами подключились десантники из федеральной «Авиалесоохраны», которых перебросили из Сегежского района.