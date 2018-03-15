В Беломорском районе Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации

Из-за сильного ветра и обильного снегопада в Беломорском районе ввели режим ЧС.

Администрация Беломорского района информирует о том, что на территории района в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (сильный ветер, большое количество осадков виде снега), нарушением автомобильного сообщения из-за снежных заносов дорог, введен режим чрезвычайной ситуации, написано в паблике "Беломорская трибуна".

Работы по устранению чрезвычайной ситуации ведутся.

Проведение работ осложняется тем, что не хватает специализированной техники.

Для очистки всех дорог потребуется время, сообщается в паблике, всех просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности ограничить использование личного транспорта во избежание препятствования работы специализированной техники и попадания в снежные заносы.