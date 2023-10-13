В Беломорском районе серьезно столкнулись автомобиль и микроавтобус

Пожарные Беломорска устраняли последствия жесткой аварии, в которой травмы получили три человека.

Огнеборцы участвовали в ликвидации последствий ДТП.

О дорожной аварии рассказали в отряде противопожарной службы Беломорского района.

ДТП произошло в воскресенье, 15 октября, на 796 километре федеральной трассы «Кола». На пульт диспетчера единой службы спасения в 13.38 поступило сообщение об аварии - столкнулись автомобиль Рено Дастер и микроавтобус Форд Транзит.

На место происшествия был направлен личный состав пожарной части № 61 Беломорска.

Огнеборцы осмотрели место ДТП, отключили АКБ, стабилизировали автомобили и смыли масло с проезжей части.



В аварии пострадали три человека, погибших нет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.