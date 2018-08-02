В Беломорском районе улучшат состояние трех трасс

В Беломорском районе отремонтируют три дороги, сообщает Минтранс Карелии.

Дорожники займутся устройством выравнивающих слоев из щебёночно-песчаной и песчано-гравийной смеси, кюветов и труб, вырубкой кустарника.

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