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Новости. Политика
15:33, 26 Мая 2018

В бюджете Карелии не нашлось 40 тысяч рублей для детей войны

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Артур Парфенчиков предложил отложить рассмотрение законопроекта "О детях войны" на неопределенный срок.

Не отыскав в бюджете 40 тысяч на удостоверения детям войны, карельский губернатор практически одновременно с этим вышел с инициативой об учреждении в республике новых государственных наград – ордена "Сампо" и двух медалей за особые заслуги перед республикой, отметил лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

Согласно официальным данным, на изготовление этих орденов и медалей в 2019 году из карельского бюджета будет потрачено 430 тысяч рублей (в десять раз больше, чем на закон "О детях войны"), в 2020 и 2021 годы по 271 тысяче рублей. То есть, за три года – около миллиона рублей. Но самое главное - получить эти ордена и медали смогут только те жители Карелии, которые уже имеют другие государственные награды - почетные грамоты или благодарственные письма органов власти, ведомственные награды и знаки отличия, то есть, в первую очередь, чиновники и депутаты. Где уж тут о стариках вспомнить?

Почему лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов назвал ответ губернатора по вопросу о детях войны "откровенным издевательством", читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2018-05-26 18:00:45
Никаких детей войны или детей лейтенанта Шмидта быть не должно в принципе. Смутьянов в каталажку запереть, чтобы разумение вернулось в воспаленные мозги, если они ещё есть.
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