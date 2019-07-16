В ближайшие 15 лет Карелию ждет медленное вымирание

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Через полтора десятка лет от национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.
Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. По самому оптимистическому варианту развития демографической ситуации в Карелии, прогнозируемому Росстатом, естественная убыль ее населения к 2035 году составит около 1,3 тысячи человек, а по пессимистическому – свыше 4,6 тысячи! То есть даже при самых благоприятных условиях республику в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание.
Надо ли говорить, что острее всего обезлюдивание Карелии будет ощущаться в ее глубинке – собственно, там, где еще сохранились последние очаги карельской культуры? И через полтора десятка лет от прежней национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.
Читайте подробнее в статье "Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают"
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