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Новости. Общество
13:36, 16 Июля 2019
фото: Ирина Меркова/ Столица на Онего

В ближайшие 15 лет Карелию ждет медленное вымирание

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Через полтора десятка лет от национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.

Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. По самому оптимистическому варианту развития демографической ситуации в Карелии, прогнозируемому Росстатом, естественная убыль ее населения к 2035 году составит около 1,3 тысячи человек, а по пессимистическому – свыше 4,6 тысячи! То есть даже при самых благоприятных условиях республику в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание.

Надо ли говорить, что острее всего обезлюдивание Карелии будет ощущаться в ее глубинке – собственно, там, где еще сохранились последние очаги карельской культуры? И через полтора десятка лет от прежней национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.

Читайте подробнее в статье "Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают"

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Комментарии

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Тюлень Ладожский
2019-07-16 15:55:34
Как мы здесь наблюдаем, гг. охранители снова показывают свою суть. Нефти и деньгам надо течь сами понимаете куда. Остальное неважно.
Люди должны(должны!) жить там, где есть работа. То есть лес весь выгребли, сх разорено, и трудоспособные должны, опять кому-то должны, съехать, а прочие хоть и вымереть.
Так говорите, либерасты? Вы и есть либерасты-человеконенавистники.
карел
2019-07-16 15:12:53
Геноцид шагает по России и Карелии , всё это запланировано и осуществляется "мировым " правительством ( Касатонов )
zanoza
2019-07-16 14:18:45
Так нам предписано вымирать, особенно сельскому населению! Сельское население вернули в средние века, их искусственно оставили без благ цивилизации!
кир
2019-07-16 14:13:35
Люди должны жить там, где работа есть.
однозначно
2019-07-16 14:12:48
Чем меньше людишек, тем лучше. Вполне достаточно несколько десятков тысяч обслуги оставить. Главное, чтобы либерасты и патрионутая вата вымирали в равной пропорции. И те и другие одинаково бесполезны для общества.
zanoza
2019-07-16 15:57:16
однозначно, не злись! Озлобленность делает человека жалким :)
Мизантроп
2019-07-16 13:51:10
Кому ты нахер нужен, народ? Крутись, как попы крутятся.
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