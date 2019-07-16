В ближайшие 15 лет Карелию ждет медленное вымирание

Через полтора десятка лет от национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.

Чем ближе столетие республики, тем более размытыми становятся перспективы приграничного российского региона, которому так и не удалось стать привлекательной витриной страны, несмотря на свои самые протяженные рубежи с Европейским союзом. По самому оптимистическому варианту развития демографической ситуации в Карелии, прогнозируемому Росстатом, естественная убыль ее населения к 2035 году составит около 1,3 тысячи человек, а по пессимистическому – свыше 4,6 тысячи! То есть даже при самых благоприятных условиях республику в ближайшие 15 лет ждет медленное вымирание.

Надо ли говорить, что острее всего обезлюдивание Карелии будет ощущаться в ее глубинке – собственно, там, где еще сохранились последние очаги карельской культуры? И через полтора десятка лет от прежней национальной автономии карелов на карте России может остаться только историческое наименование.

Читайте подробнее в статье "Люди из Карелии уезжают, а оставшиеся вымирают"