В больницу на севере Карелии приехал работать гастроэнтеролог из Индии

В межрайонной больнице №1 в Костомукше трудится врач из Индии Натараджан Стивен Сунил Радж.

Как говорится в сообщении паблика «ГБУЗ «Межрайонная больница №1» г. Костомукша», в учреждение приехал работать врач-гастроэнтеролог из Индии Натараджан Стивен Сунил Радж.



«Доктор Стивен родился в Индии, но он учился и долгое время работал в России, поэтому идеально говорит по-русски и легко находит общий язык с коллегами и пациентами. В 2012 году Стивен закончил Волгоградский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2013 окончил интернатуру по специальности «Терапия», а в 2016 году окончил ординатуру по специальности «Гастроэнтерология», говорится в сообщении паблика.



В 2020 году после трех лет работы в Индии дежурным врачом он снова вернулся в Россию и работал сначала в больнице в Волгограде, затем в городской поликлинике и стационаре города Камышин. Именно оттуда он приехал в Карелию.



«Наш новый коллега пока находится в городе совсем недолго, но на новом месте уже обустроился и познакомился с коллективом, он говорит, что ему уже все показали и всему обучили. Ему также очень понравилось, что в больнице есть почти все нужные виды современного оборудования, что, безусловно, поможет в быстрой диагностике и лечении пациентов», - сообщили администраторы паблика.



Также Стивен рассказал, что ему понравилась Костомукша, город показался ему очень компактным, тихим, спокойным и современным. Также он отметил «невероятную красоту карельской природы».