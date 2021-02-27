В больницы Карелии привезли еще 12 человек с пневмонией

За 11 месяцев в Карелии госпитализированы 5067 больных пневмонией, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 5067 пациентов, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.