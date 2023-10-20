В Ботаническом саду ПетрГУ заплодоносили опасные лианы

В питомнике Ботанического сада ведутся постоянные исследования новых интересных растений в условиях Карелии.

В этом году в саду впервые ученые наблюдали образование плодов у древогубца круглолистного (Celastrus orbiculatus Thunb.). Этот наиболее зимостойкий представитель рода произрастает на Дальнем Востоке, Южном Сахалине, в Японии и Китае.



«Название „древогубец“ связано с тем, что на родине эти лианы, взбираясь на деревья и обвивая их стволы, являются иногда причиной их гибели. Но в условиях Карелии растение регулярно обмерзает, побеги его не могут проявить свои губительные качества», — говорится в сообщении.



Второе название древесного растения — краснопузырник. Ярко-желтые плоды созревают осенью. Позже оболочка раскрывается на три части, и появляются красно-оранжевые мясистые присемянники. Семена сохраняются на растении всю зиму.



В более южных районах древогубец считается перспективным растением для декоративных целей, особенно в холодное время года. Его используют для озеленения хозяйственных построек, высоких заборов и стен не только на дачных участках, но и в городах, условия которых растение хорошо переносит.