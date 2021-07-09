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В БСМП отключили горячую воду

Новости. Происшествия
10:13, 10 Июля 2021
фото: © Правительство Карелии

Из-за варии на теплосетях больницу скорой помощи и еще несколько домов отключили от горячего водоснабжения, сообщили в ЕДДДС Петрозаводска.

Отключение горячего водоснабжения сегодня, 10 июля, произошло в Петрозаводске в Больнице скорой медицинской помощи (улица Кирова, 44), а также в домах по адресу» улица Кирова, 27, 35, 40, 40А, 42, улица Дзержинского, 38, улица Федосовой, 31, 46, 44, Озерный переулок, 2.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».

 

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Комментарии

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наташка
2021-07-10 11:36:06
Событие ? Лишь бы в горсовет пролезть
Самуил
2021-07-10 11:33:15
Поциентам по-барабану, у больничного городка своя котельная.
кир
2021-07-10 11:21:04
Это традиция. При включении горячей поды в магистральных трубах происходят аварии. Дублирующих систем нет.
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