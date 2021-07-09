В БСМП отключили горячую воду

Из-за варии на теплосетях больницу скорой помощи и еще несколько домов отключили от горячего водоснабжения, сообщили в ЕДДДС Петрозаводска.

Отключение горячего водоснабжения сегодня, 10 июля, произошло в Петрозаводске в Больнице скорой медицинской помощи (улица Кирова, 44), а также в домах по адресу» улица Кирова, 27, 35, 40, 40А, 42, улица Дзержинского, 38, улица Федосовой, 31, 46, 44, Озерный переулок, 2.

Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Тепловые сети».