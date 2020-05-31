В Чалне будет построен новый детский сад

Детский сад на 300 мест в поселке Чална построит компания "КСМ".

Сегодня, в первый день лета, во многих странах отмечается День защиты детей. Отличной новостью в этот день поделилась компания "КСМ" – в ближайшие дни в посёлке Чална начнётся строительство детского сада.



Это восьмой детский сад, построенный компанией за последние 6 лет.



Новый детский сад в Чалне рассчитан на 300 воспитанников и будет построен по уже опробованному проекту, внесённому компанией "КСМ" в Российский Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения. Он будет похож на аналогичные детские сады: "Карамельки" на Боровой и "Гармония" в микрорайоне Древлянка-7, построенные в 2015 и 2018 годах соответственно.







Детский сад на 300 мест Гармония ул.Новосёлов

На YouTube канале группы компаний "КСМ" вы можете посмотреть, как выглядит современный детский сад изнутри.

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