890x80
Реклама

В честь 180-летнего юбилея СберБанка клиентам дарят бонусы за выбор накопительного страхования жизни

Новости. Общество
16:39, 08 Ноября 2021
фото: фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Страховая компания «СберСтрахование жизни» к Зелёному дню Сбера, который приурочен к 180-летию СберБанка, подготовила подарки.

Подаками станут бонусы СберСпасибо за оформление накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Билет в будущее» и генетическое тестирование организма клиентам, которые оформят полис по программам «Семейный актив», «Наследие», «Форсаж» или «Рантье».

Бонусы СберСпасибо

Чтобы заработать бонусы СберСпасибо, необходимо в период с 11 по 30 ноября 2021 года оформить НСЖ по расширенной или детской программе «Билет в будущее» и внести по ней первый платёж: чем выше взнос — тем больше бонусов. По программе доступны ежемесячные, ежегодные и единовременный взносы. 

Генетическое тестирование организма

Клиент сегмента Сбербанк Первый, оформивший НСЖ по программам «Семейный актив», «Наследие», «Форсаж» или «Рантье» в период с 11 по 30 ноября, получит СМС с промокодом. Его нужно активировать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении СберЗдоровье. В разделе «Каталог» необходимо выбрать пакет услуг «Чекап в подарок за покупку НСЖ», определиться с видом исследования и записаться на прохождение обследования. В течение двух рабочих дней с клиентом свяжется специалист, который предложит лечебное учреждение для прохождения тестирования.

Генетическое тестирование позволяет определить предрасположенность к различным заболеваниям. Бесплатно пройти обследование можно по одному из пяти направлений: комплексное обследование организма, диетология, эндокринология, онкология и post-COVID. Результаты тестирования будут готовы в течение 10 рабочих дней, после чего клиент получит медицинское заключение.

Накопительное страхование жизни позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений или инвестиций. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным и инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действуют около 450 тыс. договоров НСЖ.

Накопительное страхование жизни можно оформить во всех отделениях СберБанка.

Подробнее с условиями страхования и продуктами можно ознакомиться на официальных сайтах: https://sber.insure/https://sberbank-insurance.ru, а также по телефону: 900, и в офисах банка.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Охлопков: Останови COVID-19 - вакцинируйся 6
01.11.2021 10:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 1
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 6
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»