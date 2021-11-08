В честь 180-летнего юбилея СберБанка клиентам дарят бонусы за выбор накопительного страхования жизни

Страховая компания «СберСтрахование жизни» к Зелёному дню Сбера, который приурочен к 180-летию СберБанка, подготовила подарки.

Подаками станут бонусы СберСпасибо за оформление накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Билет в будущее» и генетическое тестирование организма клиентам, которые оформят полис по программам «Семейный актив», «Наследие», «Форсаж» или «Рантье».

Бонусы СберСпасибо

Чтобы заработать бонусы СберСпасибо, необходимо в период с 11 по 30 ноября 2021 года оформить НСЖ по расширенной или детской программе «Билет в будущее» и внести по ней первый платёж: чем выше взнос — тем больше бонусов. По программе доступны ежемесячные, ежегодные и единовременный взносы.

Генетическое тестирование организма

Клиент сегмента Сбербанк Первый, оформивший НСЖ по программам «Семейный актив», «Наследие», «Форсаж» или «Рантье» в период с 11 по 30 ноября, получит СМС с промокодом. Его нужно активировать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении СберЗдоровье. В разделе «Каталог» необходимо выбрать пакет услуг «Чекап в подарок за покупку НСЖ», определиться с видом исследования и записаться на прохождение обследования. В течение двух рабочих дней с клиентом свяжется специалист, который предложит лечебное учреждение для прохождения тестирования.

Генетическое тестирование позволяет определить предрасположенность к различным заболеваниям. Бесплатно пройти обследование можно по одному из пяти направлений: комплексное обследование организма, диетология, эндокринология, онкология и post-COVID. Результаты тестирования будут готовы в течение 10 рабочих дней, после чего клиент получит медицинское заключение.

Накопительное страхование жизни позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений или инвестиций. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным и инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действуют около 450 тыс. договоров НСЖ.

Накопительное страхование жизни можно оформить во всех отделениях СберБанка.

Подробнее с условиями страхования и продуктами можно ознакомиться на официальных сайтах: https://sber.insure/; https:// sberbank-insurance.ru, а также по телефону: 900, и в офисах банка.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк