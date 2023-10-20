В честь самой мистической горы Карелии откроют нацпарк

Постановление о создании национального парка «Воттоваара» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В республике Карелия появится особо охраняемая природная территория федерального значения — национальный парк «Воттоваара», сообщается на сайте правительства в воскресенье.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет «Интерфакс».



«Новый национальный парк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тысяч гектаров», — говорится в постановлении.

Отмечается, что создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе.