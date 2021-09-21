В четверг, 30 сентября, в Карелии будет туманно и прохладно

Синоптики карельского Гидрометцентра опубликовали прогноз на 30 сентября.

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ожидается юго-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью будет +2, +4°С, днем воздух прогреется до +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью составит +1, +6°С, местами похолодает до -2°С, днем будет от +8 до +13°С.