Карелию в четверг ждет похолодание

О погоде в четверг, 28 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг, 28 января, будет облачная погода. Выпадет незначительное количество снега. На дорогах останется гололедица. Ветер переменных направлений, слабый.
Температура воздуха ночью -3, -5°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха -2, -7°С, по северным районам -10, -15°С в течение суток.
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