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Карелию в четверг ждет похолодание

Новости. Погода
17:00, 27 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде в четверг, 28 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 28 января, будет облачная погода. Выпадет незначительное количество снега. На дорогах останется гололедица. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха ночью -3, -5°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха -2, -7°С, по северным районам -10, -15°С в течение суток.

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