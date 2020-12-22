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В четверг в Карелию придет снегопад и тепло

Новости. Погода
17:00, 23 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на четверг, 24 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 24 декабря, будет облачно. Ночью пройдет снег, днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем мало меняться.

В районах Карелии будет облачная погода.

Ночью ожидаются умеренные, днем небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. В отдельных районах можно ожидать отложение мокрого снега, на севере местами метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами похолодает до -9°С, днем +2, -3°С.

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