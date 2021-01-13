Жителей Карелии в четверг ждет 35-градусная стужа

О погоде на четверг, 14 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 14 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -26, -28°С, днем -22, -24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог будет образоваться гололедица. Ветер восточный, северо-восточный ночью умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, местами до -35°С , днем -20, -25°С, местами до -30°С.