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Жителей Карелии в четверг ждет 35-градусная стужа

Новости. Погода
17:00, 13 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на четверг, 14 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 14 января, будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -26, -28°С, днем -22, -24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог будет образоваться гололедица. Ветер восточный, северо-восточный ночью умеренный, днем слабый.

Температура воздуха ночью -23, -28°С, местами до -35°С , днем -20, -25°С, местами до -30°С.

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Комментарии

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театральный критик
2021-01-13 17:20:50
Пофиг. Трудолюбивые работники ТЭЦ обеспечат город теплом в любой мороз назло либероидной вечнонедовольной шелупони :)
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