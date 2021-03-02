Мороз вернется в Карелию в четверг

О погоде на 4 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
По Карелии ночью будет облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метель; днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами до -15°С, днем -2, -7°С, местами до -12°С.
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