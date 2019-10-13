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Новости. Общество
11:38, 13 Октября 2019
фото: пресс-служба Заксобрания Карелии

В день Единого приема граждан депутаты Заксобрания Карелии приняли 74 человека

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Встречи депутатов 12 октября проходили в Петрозаводске и районах Карелии, сообщили в Заксобрании.

Так, председатель регионального парламента Элиссан Шандалович отвечал на вопросы жителей Повенца. Среди тем, которые подняли граждане, - комплектование библиотек, организация работы участкового оперуполномоченного, оказание медицинской помощи и развитие спортивной инфраструктуры. В частности, людей интересовало, появится ли бассейн Медвежьегорске.

"Сейчас решается вопрос финансирования будущего объекта, ведется обсуждение деталей проекта. Эту тему отдельно поднимали на совещании с участием премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика. Главное - разработать проектную документацию, которая будет учитывать все технические особенности спортивного сооружения. Бассейн нужен, его ждут в районе и взрослые, и дети", - сказал Элиссан Шандалович.

На прием к депутату Анне Лопаткиной, которая работала в Кондопоге, записались 19 человек из разных населенных пунктов района. Жителей интересовало благоустройство, ремонт дорог, сохранение объектов культурного наследия, работа туристических объектов, земельные отношения, образование и услуги ЖКХ.



 О том, что беспокоит жителей Святозера, рассказал Валерий Шоттуев:

"Люди просят улучшить пассажирское сообщение. Сетуют, что автобус, следующий по маршруту Петрозаводск-Олонец, к ним не заходит. Также вызывает нарекания разбитая дорога до местной школы. Документация на ремонт готова, смета разработана, но нет финансирования. Еще нужно привести в порядок водонапорную башню. Есть планы с этим проектом поучаствовать в конкурсе ППМИ-2020, скоро начинается прием заявок. Конечно, по-прежнему актуальны вопросы ЖКХ".

Самой острой темой на встречах с жителями Карелии стал вопрос расселения граждан из аварийного и ветхого фонда. Так, за содействием к заместителю председателя парламентского комитета по ЖКХ Светлане Бачой обратилась жительница Прионежского района.

"Ей 73 года, пенсионерка живет в крайне неблагополучных жилищных условиях, в квартире обваливается потолок, нет туалета, на стенах грибок. За водой нужно ходить к колонке, которая находится в 1,5 км от дома, - рассказывает депутат. – У заявительницы на руках решение суда о предоставлении ей другого жилого помещения, но вопрос многие годы не двигается с мертвой точки. Районные власти ссылаются на отсутствие средств для решения проблемы".



 В дне Единого приема граждан также приняли участие депутаты Вадим Андронов, Иван Гусев, Ирина Кузичева и Евгений Беседный. По некоторым поступившим обращениям консультации даны во время встреч, часть вопросов принята в работу.

Среди тем, которые также поднимали в беседе с депутатами жители Карелии – участие в Программе поддержки местных инициатив 2020 года, ход "мусорной" реформы и взаимодействие с региональным оператором, вопросы оформления трудовых отношений, качество сотовой и Интернет-связи, тарифы на тепло для учреждений культуры.



 Добавим, что помимо участия в днях Единого приема граждан депутаты традиционно, в рамках ежемесячной недели работы в округах, встречаются с избирателями. Узнать, как записаться на прием, можно на официальном сайте республиканского парламента www.karelia-zs.ru в разделе "депутаты", выбрав нужную фамилию.

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