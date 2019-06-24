В День города танки поплывут по Петрозаводску

Синоптики сообщили, что при той погоде, которая ожидается на День города в Петрозаводске, комфортно будет только тем, кто в танке.

В карельском Гидрометцентре предупредили о надвигающейся на Петрозаводск непогоде.

"В течение пятницы и субботы (28 и 29 июня), - сказала синоптик, - будет идти сильный дождь, обложной. Будет облачно, холодно, с дождем и ветром. Осенняя погода".

Как уточнила специалист Гидрометцентра, в субботу, на День города, ожидается +10…+12 градусов, ветер северный, с порывами до 15-17 м/с.

"За пятницу и субботу выпадет половина месячной нормы осадков, - сообщила синоптик. - Если норма 59, то выпадет 30 мм".

Простым языком, 30 миллиметров осадков выглядит так, как будто вы вылили 30 ведер воды на 1 кв.м.

"Но у нас земля сухая. Все будет уходить", - успокоили в Гидрометцентре.

Но в городе на центральных улицах у нас асфальт и плохо работающая "ливневка", поэтому воде не сразу удастся уйти.

"Гулять в такую погоду, когда ветер зонтик будет вырывать, а дождь будет идти, – некомфортно", - подытожили в Гидрометцентре.

Мы напомнили, что в День города в честь 75-летия освобождения Петрозаводска будет проведен парад военной техники.

В военном параде в Петрозаводске примут участие более 500 военнослужащих Западного военного округа, представителей региональных силовых ведомств, воспитанников петрозаводского президентского кадетского училища и юнармейцев.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ" и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

"В танках будет комфортно", - заверили в карельском Гидрометцентре и также сообщили, что в воскресенье циклон уйдет в сторону и потеплеет до +15, дождь сохранится, но небольшой, ветер умеренный, без порывов.