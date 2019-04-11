В День космонавтики в Карелии пойдет снег

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О погоде на 12 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 12 апреля будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, местами на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до +3, +5.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ночью похолодает до -2, -7, местами до -13, днем воздух прогреется до +2, +7 гардусов.
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