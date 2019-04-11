В День космонавтики в Карелии пойдет снег

фото: кадр из КФ "Время первых"

О погоде на 12 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 апреля будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -7, местами до -13, днем воздух прогреется до +2, +7 гардусов.