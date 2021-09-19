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В день осеннего равноденствия в Карелии будет сухо и прохладно

Новости. Погода
17:00, 21 Сентября 2021
фото: © Николай Гренков / ВК

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Прогноз погоды на среду, 22 сентября, сделали специалисты карельского Гидрометцентра.

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается 22 сентября в Петрозаводске. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +2, +4°С, днем достигнет +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Районы Карелии также ждет облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет составлять от +2 до -3, местами не будет опускаться ниже +5°С, днем в разных районах от +7 до +12°С.

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