В День Победы в Карелии потеплеет до +16

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 9 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью юго-западный, днем – восточный, северо-восточный умеренный.
Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +11, +13.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Вечером на юге местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, южный. Днем по южным районам – восточный, северо-восточный умеренный.
Ночью ожидается похолодание до +3, -2 градусов. Днем воздух прогреется до +11, +16 градусов, у водоемов местами будет +7,+9 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.05.2019, 12:40
08.05.2019, 11:36
03.05.2019, 18:37
03.05.2019, 11:25
Аналитика
Сегодня 15:01
Капитал
Власти Карелии внесли в региональный парламент законопроект о распределении 2,4 миллиарда рублей по отдельным отраслям, а также районам республики.
07.05.2019 10:53
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
Чтиво
Сегодня 12:28
Личное мнение
Памяти о погибших не нужны салюты и марширующие дети в военной форме.
07.05.2019 13:49
30.04.2019 14:26
30.04.2019 10:37
Комментарии