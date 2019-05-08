В День Победы в Карелии потеплеет до +16

О погоде на 9 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью юго-западный, днем – восточный, северо-восточный умеренный.

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +11, +13.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Вечером на юге местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный. Днем по южным районам – восточный, северо-восточный умеренный.

Ночью ожидается похолодание до +3, -2 градусов. Днем воздух прогреется до +11, +16 градусов, у водоемов местами будет +7,+9 градусов.