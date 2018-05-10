В День Победы в Петрозаводске поймали людей, разбиравших железную дорогу

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В Петрозаводске 9 мая задержали двух мужчин, которые подозреваются в хищении железнодорожного полотна.
Как рассказали в региональном отделе Росгвардии, сигнал тревоги поступил с охраняемого объекта на улице Антонова.
"На месте группа задержания обнаружила двух граждан, которые в рюкзак и мешок складывали размонтированные металлические детали железнодорожной конструкции. В дальнейшем при досмотре полицией были изъяты 8 подкладок и 34 костыля", - отметили в ведомстве.
Предполагаемых злоумышленников передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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