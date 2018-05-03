В День Победы в Петрозаводске впервые пройдет фестиваль солдатской каши

Любой желающий может попробовать сварить кашу на костре по своему рецепту, сообщили в администрации Петрозаводска.

Уже традиционно в День Победы на праздничной площадке для петрозаводчан будет работать полевая кухня, в которой каждый может отведать той самой простой и незатейливой солдатской пищи. В этом году организаторы решили пойти дальше и провести целый фестиваль, посвященный этому легендарному блюду. Любой желающий может попробовать сварить кашу на костре по своему рецепту.

В пойме реки Лососинки, недалеко от пл.Кирова, с 13:30 начнется большая интерактивная программа "Костры Победы".

В этой полевой зоне мы и расположим специальные места для приготовления каши. Они будут оборудованы костровищем, дровами. Будет все, что нужно повару – котелок (8-10 литров) и тренога для его подвески, столы, скатерти, разделочные доски, одноразовые перчатки, вода. А также поварской инструмент, кухонная посуда, посуда для угощения членов жюри.

В фестивале могут принять участие как повара-кулинары, работающие на предприятиях и в организациях общественного питания всех форм собственности, так и жители города, нужно только обязательно подать заявку! Возраст участников – от 18 лет и старше.

Все участники должны выступать в специальной одежде: куртка, колпак, брюки. Основной продукт (крупа, соль) предоставляется организатором по согласованию с участником. Остальными ингредиентами, необходимыми для приготовления выбранного рецепта каши, участники обеспечивают себя сами.

Подробнее о фестивале читайте в Положении. А еще учрежден гран-при и призы за готовые блюда.

Заявки принимаются до 3 мая по адресу: пр. Ленина, 38 или присылаются по эл. почте domprima@onego.ru. Телефон для справок: 8(911) 414-67-64, 76-21-22 (Рабюк Любовь Ивановна).