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В день работников сельского хозяйства глава Карелии напомнил о скандале с молокозаводами

Новости. Общество
14:00, 10 Октября 2021
фото: аккаунт Артура Парфенчикова в Твиттере

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, но не обошел вниманием конфликт, связанный с двумя главными молокозаводами республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Отнюдь не праздничный вопрос — это ситуация, которая сложилась на карельских молокозаводах. 16 октября сядем за стол переговоров, будем искать решение», — пообещал губернатор.

Как сообщалось ранее, скандал разразился после того, как государственные совхозы подняли цены на молоко для Олонецкого молочного комбината и молокозавода «Славмо». Руководство олонецкого комбината заявило, что это приведет к закрытию предприятия и уведомило своих сотрудников об увольнении.

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Комментарии

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stranger
2021-10-10 14:54:02
Предполагаю, фото демонстрирует достижение в развитии С/Х на данной территории. Грустно господа, праздник со слезами на глазах...
Изя
2021-10-10 14:40:18
Пошёл на попятную . Очередная афёра не удалась , карловцы просто ртдыхают )))
В магазинах " голяк" , совсем молока нет , доруководился )))
однозначно
2021-10-10 14:14:56
От такой новости хочется петь, танцевать и летать одновременно !!! :)
Leopol'd
2021-10-10 15:39:14
однозначно, с такими симптомами могут и повязать. Будешь потом рассказывать, что только для личного употребления...
Off
2021-10-10 14:34:49
однозначно/наташка . За что ты так ненавидишь Россию ?
Гость
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