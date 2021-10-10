В день работников сельского хозяйства глава Карелии напомнил о скандале с молокозаводами

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, но не обошел вниманием конфликт, связанный с двумя главными молокозаводами республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Отнюдь не праздничный вопрос — это ситуация, которая сложилась на карельских молокозаводах. 16 октября сядем за стол переговоров, будем искать решение», — пообещал губернатор.

Как сообщалось ранее, скандал разразился после того, как государственные совхозы подняли цены на молоко для Олонецкого молочного комбината и молокозавода «Славмо». Руководство олонецкого комбината заявило, что это приведет к закрытию предприятия и уведомило своих сотрудников об увольнении.