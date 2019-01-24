В День студента в Петрозаводск придет "Татьянка"

Команда "Молодежки ОНФ" в Карелии проведет акцию "Татьянка", приуроченную ко Дню российского студенчества.

Представители молодежного направления Общероссийского народного фронта в Карелии присоединились к всероссийской акции "Молодежки ОНФ" "Татьянка", которая проводится в регионах с 2018 года. Ее главным персонажем стала "Татьянка" – друг всех студентов, собирательный образ девушки-студентки, которая разделяет ценности и потребности молодежи, старается хорошо учиться и занимается спортом. Также "Татьянка" – это открытка, которую может получить в подарок каждый студент.

В рамках акции команда "Молодежки ОНФ" в Карелии проведет в Петрозаводске городской квест. Информация с описанием игры будет размещена на официальной странице команды в "ВКонтакте".

Участникам будет необходимо найти "шпаргалки", спрятанные в пяти разных точках города. Кто первый выполнит все необходимые действия согласно инструкции и обнаружит находку, тот и получит приз от "Молодежки ОНФ".

В Татьянин день, 25 января, участники команды "Молодежки ОНФ" проведут в Петрозаводском автотранспортном техникуме ярмарку "Антистрессия". В рамках мероприятия опытные студенты поделятся с новичками своими конспектами и в обмен на хороший поступок. Например, помочь приюту для животных.

Во время проведения ярмарки "Антистрессия" будет действовать студенческий пункт обмена книгами "Сдал сам – помоги другому". Также гости ярмарки смогут выбрать для своих однокурсников по одной из 11 видов открыток – "Татьянок", подписать и поздравить своих друзей с Днем студента.