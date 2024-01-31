В День сурка в Карелии немного похолодает

Сотрудники республиканского Гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на 2 февраля.

В пятницу, 2 числа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем в отдельных районах метель, на дорогах гололедица.



Ветер ночью юго-западный, умеренный, с порывами сильного; днем западный, северо-западный, умеренный. Температура -1, -6°С в течение суток.



В Петрозаводске синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег. На дорогах гололедица.



Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток.



Атмосферное давление будет расти.