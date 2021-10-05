В День учителя Парфенчиков опубликовал фотографии из детства

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил педагогов с отмечаемым сегодня Всемирным днем учителя и рассказал о своей первой учительнице.

Воспоминаниями из детства он поделился на личной странице Вконтакте.

«На фото — моя первая учительница Ольга Константиновна Оськина. Она встретила нас совсем юных, несмышленых и беззаветно отдавала нам всю свою любовь и заботу. Переживала вместе с нами неудачи и радовалась успехам, учила дружить, думать, верить в свои силы. Эти уроки остались со мной на всю жизнь. Мне повезло, на моем пути встречались очень хорошие учителя, и я бесконечно благодарен каждому из них. Дорогие педагоги, спасибо вам за ваш труд, за наши успехи и успехи наших детей, за терпение и преданность профессии!», — написал губернатор.