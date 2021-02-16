В День защитника Отечества в Петрозаводске запретят ездить по площади Кирова

Администрация Петрозаводска сообщила о том, что 23 февраля временно закроют проезд на площади Кирова.

Ограничения устанавливаются для повышения безопасности и предупреждения ДТП в связи с проведением праздничных мероприятий.

Так, 23 февраля с 7.00 до 22.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения транспорта изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки спасательной техники.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.