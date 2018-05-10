В деревне Карелии День Победы отметили под флагом Советского Союза

"Столица на Онего" сняла фото и видео, как в деревне Тулокса Олонецкого района Карелии отметили 9 Мая.

На месте митинга уже шли праздничные приготовления.

Активисты села – пожилые женщины во главе с молоденькой руководительницей Ильинского сельского поселения Юлией Мининой развесили на ветках сосен воздушные шары, у памятной плиты зажгли свечу, из автомобиля доносились слова песен военных лет… Над пригорком развевался флаг 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии, которая прикрывала Северо-Западный фронт.

К 11.00 стал подходить народ: молодежь и старики шли с цветами и портретами ушедших из жизни героев. Более 20 человек встали вокруг единственного на митинге Победы ветерана.

Торжественный митинг открыла односельчанка-активистка-общественница. Она по-простому от души поздравила всех с Днем Победы, прочла стих и передала слово ветерану.

Далее выступили еще несколько участников праздничного митинга: они выходили с портретами своих дедов и отцов и рассказывали об их жизни и военных подвигах. Некоторые извинялись, что долго выступали, другие просили прощение, что в принципе вышли сказать слово. Дети читали стихи.

Не было ни чиновников, ни пафосных речей. Только подобие Бессмертного полка. И то, люди не шли шеренгой по дороге, ведь для них ее никто специально не перекрывал, безопасность не обеспечивал от летящих на полной скорости фур. Они стояли у памятника погибшим воинам, прижимая портреты ушедших из жизни родных героев, и пели - "Катюшу", "День Победы", "Землянку", "Синий платочек" и "Хотят ли русские войны".

Слова последней песни "Хотят ли русские войны" произносились с особенным напором и твердостью, а усиливал эффект всего происходящего красный флаг Советского Союза, который держала в руках высокая, худощавая селянка.

ВИДЕО смотрите здесь.