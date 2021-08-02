В деревне Карелии на 1,5 млн рублей благоустроили территорию у храма (ФОТО)

В деревне Тукса Олонецкого района прошло торжественное открытие благоустроенной территории возле храма Вознесения Христова.

Как сообщается в паблике Олонецкого района, 1 августа в торжественной обстановке прошло открытие общественной территории в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» возле храма Вознесения Христова в деревне Тукса. Перед собравшимися жителями и гостями деревни с приветственной речью выступила глава Туксинского сельского поселения Инна Корнилова.

Благоустройство проводилось в течение месяца, проведена большая подготовительная работа, уложена брусчатка вокруг храма для крестного хода, установлено 12 светильников, 4 скамейки и 4 урны, общая сумма потраченных средств 1,6 млн рублей.

В ходе выступления благодарственными письмами администрации поселения отмечены руководитель подготовки дизайн-проекта, доцент кафедры технологии и организации лесного комплекса Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Ольхин Ю. В. и подрядчик ООО «Свой дом», внёсшие свой вклад в благоустройство территории.

Со словами благодарности обратился к присутствующим отец Виктор, отметивший позитивные изменения территории, поблагодарил благотворителей и добровольных служителей храма.

В завершении выступлений прошла традиционная процедура разрезания красной ленточки, отец Виктор отслужил молебен и все собравшиеся по новой дорожке обошли храм. Приятным дополнением к состоявшемуся событию стало выступление женского хора «Киуруйне».