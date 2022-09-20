В деревне Карелии пожарные час тушили баню с дровяником, чтобы спасти лес от огня (ФОТО)

В Пряжинском районе огнеборцы предотвратили лесной пожар вблизи деревне Юргилица, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
Минувшей ночью, 23 сентября, огнеборцы Пряжинского района привлекались к тушению пожара в деревне Юргилица. Здесь на прибрежной территории загорелись баня и сарай для дров. Постройки были расположены вблизи леса.
К месту пожара направили силы пожарных частей №48 и 49.
Шестеро огнеборцев из села Ведлозеро и поселка Пряжи не дали распространиться огню, предотвратив лесной пожар. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось менее часа.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание