В деревне Карелии пожарные час тушили баню с дровяником, чтобы спасти лес от огня (ФОТО)

В Пряжинском районе огнеборцы предотвратили лесной пожар вблизи деревне Юргилица, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Минувшей ночью, 23 сентября, огнеборцы Пряжинского района привлекались к тушению пожара в деревне Юргилица. Здесь на прибрежной территории загорелись баня и сарай для дров. Постройки были расположены вблизи леса.

К месту пожара направили силы пожарных частей №48 и 49.

Шестеро огнеборцев из села Ведлозеро и поселка Пряжи не дали распространиться огню, предотвратив лесной пожар. На ликвидацию возгорания огнеборцам потребовалось менее часа.