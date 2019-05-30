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Новости. Общество
11:31, 30 Мая 2019
фото: площадка в Туксе/правительство Карелии

В деревне Карелии установили детскую площадку за 1,7 млн рублей

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В деревне Тукса появилась новая детская площадка, сообщили в правительстве Карелии.

В республике продолжается реализация федерального проекта "Комфортная городская среда". В текущем году запланировано провести 122 мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 23 муниципальных образованиях на общую сумму 104,5 млн. рублей. В установленный программой срок - до 1 мая - все поселения заключили по ним соглашения на выполнение работ.

По общественным территориям подрядчики должны быть определены до 1 июля этого года. По результатам общественного отбора в муниципальные программы на 2019 год включены 82 общественных пространства в 46 муниципальных образованиях. Сейчас органами местного самоуправления ведется работа в части реализации запланированных мероприятий.

Так, например, в деревне Тукса Олонецкого района в этом году благоустраивают территорию памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и устанавливают детскую площадку по ул. Юбилейной. Контракты на выполнение работ по указанным территориям заключены на общую сумму 1,74 млн. рублей.

Более того, по улице Юбилейной уже выполнены работы по благоустройству общественной территории – проведены работы по выравниванию земельного участка, обустроена детская площадка, установлены скамейки и урны. Стоимость произведенных работ – 1,54 млн. рублей.

В рамках программы срок исполнения всех работ по общественным и дворовым территориям – до 1 ноября 2019 года. На региональную программу 2019 года планируется направить субсидии в объеме 191,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 190 млн. рублей, из бюджета республики – 1,9 млн. рублей.

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Комментарии

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zanoza
2019-05-30 11:41:55
На чей баланс попала эта площадка? Скорее всего бесхозная. Эти площадки никто не содержит и не ремонтируют установленные на них сооружения. Вот и вся ваша "безопасная и комфортная среда".
pupsik
2019-05-30 11:40:08
на фото - за это сколько денег потратили?
zanoza
2019-05-30 12:39:05
pupsik, потратили 1,7 млн.рублей :) не смотря на то , что всё выглядит более чем скромненько.
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