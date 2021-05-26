Столярная мастерская сгорела в деревне на юге Карелии (ФОТО)

Два пожарных наряда тушили здание столярной мастерской в Олонецком районе.

На пульт единой службы спасения 26 мая в 21.45 поступило сообщение, что в деревне Ковера Олонецкого района горит здание бывшей столярной мастерской. Рабочие помещения давно не эксплуатировались.

Для ликвидации пожара привлекались два пожарных наряда — из Олонца и из села Коткозеро. Всего в тушении возгорания принимали участие 7 человек и 2 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС в Карелии, пожар произошел в одноэтажном деревянном здании. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются.