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В детских садах и школах Карелии не будут вводиться QR-коды

Новости. Общество
15:36, 14 Января 2022
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Артур Парфенчиков на Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом принял решение не вводить QR-коды при входе в детские сады и школы республики.

Как сообщили в управлении пресс-службы Главы Карелии, в республике при входе в детские сады и школы не будут вводиться      QR-коды — такое решение было принято по итогам обсуждения вопроса на Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.  Соответствующее изменение внесено в распоряжение Главы Карелии № 127.

Как пояснили в Министерстве образования и спорта, в учреждениях системы образования республики, как и в целом по Карелии, сформировался высокий уровень коллективного иммунитета, что и послужило поводом для принятия такого решения. Также в регионе наблюдается стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом и отсутствует устойчивый рост заболеваемости.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, ситуация может поменяться в связи с распространением штамма «Омикрон». В связи с этим руководитель региона в очередной раз напомнил о необходимости вакцинации.

«Понятно, что нам не избежать резкого прироста заболеваемости, его прогнозируют уже в феврале. Медики предупреждают, что новая волна будет очень мощной. Возможно, более стремительной, чем прежние, но крайне напряженной. Сейчас еще есть немного времени, чтобы успеть подготовиться к ней — пройти вакцинацию. Конечно, важна и ревакцинация: не ждите 6 месяцев — даже если с момента прививки прошло 5, уже можно ревакцинироваться и защитить себя от новой волны омикрона», — отметил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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nae
2022-01-14 16:05:40
Неужели здравый смысл берет верх?
Саныч
2022-01-14 15:57:09
Здравый смысл восторжествовал. И хорош нагибать всех на прививки. Умные уже привились.
Паниковский Михаил Самюэльевич
2022-01-14 15:44:11
ваксеры опять вляпались, Байден будет недоволен.
Гость
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