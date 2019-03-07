В детской больнице в Петрозаводске отпраздновали Масленицу

На Масленичной неделе детей, находящихся на лечении в Детской республиканской больнице, побаловали блинами, сообщили в Минздраве Карелии.

В неврологическом отделении для детей организованы различные конкурсы, викторины, игры, творческие занятия, чтобы дети могли провести масленичную неделю с радостью даже в условиях лечебного учреждения. Блины – главное угощение стола, поэтому в меню для детей, которым позволяет назначенная диета, включены блины с чаем.

"Такие праздники, конечно, помогают разнообразить досуг, скрасить больничные будни, организовать совместную деятельность детей, применить их творческую энергию, заинтересовать народными традициями и русскими обрядами. Но, самое главное, они помогают нашим пациентам, в силу болезни оторванным от семей, выздоравливать", – отметила главный врач Детской республиканской больницы Инга Леписева.

Элементы масленичного меню в отдельные дни Масленицы включены в питание пациентов в Республиканском перинатальном центре, Республиканском онкологическом диспансере, Республиканской больнице им. В.А. Баранова и ряде других учреждений здравоохранения.