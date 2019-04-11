В ДТП на дорогах Карелии погибли 19 человек

В трех районах Карелии увеличилось число смертельных аварий, сообщили в ГИБДД Карелии.

Число погибших в ДТП увеличилось в Прионежском (с 1 до 3 человек), Пряжинском (с 1 до 3 человек), Лоухском (с 0 до 5 человек) районах.

На федеральных автодорогах зафиксирован рост количества ДТП на 14% (с 35 до 40); также на 14% увеличилось число травмированных в них людей (с 53 до 60), а погибших стало больше на 87,5% (с 8 до 15 человек).

Наиболее часто на федеральных дорогах трагические последствия наступают в столкновениях транспортных средств – в 25 столкновениях 12 человек погибли.

Места с наибольшим числом погибших и пострадавших в ДТП на федеральной автодороге "Кола": Олонецкий район – 271-272 км (в ДТП 3 пострадавших, 1 погибший), 38-339 км (в 2 ДТП 6 пострадавших); Медвежьегорский район – 622-623 км (в 2 ДТП 2 пострадавших); Сегежский район – 677-678 км (в 2 ДТП 3 пострадавших); Лоухский район – 998-999 км (в 1 ДТП 1 пострадавший, 3 погибших). На автодороге "Сортавала" в Пряжинском районе – 445-446 км (в 1 ДТП 1 пострадавший, 3 погибших).

Чаще всего к происшествиям приводят нарушения скоростного режима. В 2019 году число таких нарушений возросло на 140% (с 21165 в 2018 году до 50884 в 2019 году). Наибольшее число превышения скорости (48426) зафиксировано камерами автоматической фиксации нарушений.

А нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, водители стали допускать реже, их число уменьшилось с 556 в прошлом году до 363 в текущем.

Неоднозначно складывается ситуация с ДТП, произошедшими по вине нетрезвых водителей. Так, с начала года число ДТП с участием нетрезвых водителей возросло на 200% – с 4 (в 2018 году) до 12 (в нынешнем). Вместе с тем, более чем в 2 раза возросло число пострадавших в этих авариях людей. Погиб 1 человек (в прошлом году погибли 3 участника движения).

Автоинспекторами пресечено 315 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения. В том числе в отношении 46 водителей составлены материалы по признакам, предусмотренным статьей 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.