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Новости. Происшествия
11:41, 17 Июля 2018

В ДТП на Комсомольском пострадал ребенок

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В столкновении автомобилей на Комсомольском проспекте в Петрозаводске пострадал ребенок 2009 года рождения.

Ранее стало известно, что во вторник около девяти часов утра на Комсомольском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых машин. Инцидент зафиксировала камера.

Как стало известно "Столице на Онего", в результате происшествия пострадал ребенок 2009 года рождения, он госпитализирован.

Другие подробности пока неизвестны.

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