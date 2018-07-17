В ДТП на Комсомольском пострадал ребенок

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В столкновении автомобилей на Комсомольском проспекте в Петрозаводске пострадал ребенок 2009 года рождения.
Ранее стало известно, что во вторник около девяти часов утра на Комсомольском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых машин. Инцидент зафиксировала камера.
Как стало известно "Столице на Онего", в результате происшествия пострадал ребенок 2009 года рождения, он госпитализирован.
Другие подробности пока неизвестны.
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