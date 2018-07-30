В ДТП на Лесном проспекте из-за невнимательного водителя пострадал ребенок

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В Петрозаводске водитель на автомобиле с прицепом въехал в остановившуюся иномарку, в результате пострадал ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье, 30 июля, в Петрозаводске пострадал ребенок-пассажир.
ДТП произошло около 18.15 вечера на Лесном проспекте, где водитель автомобиля Kia Spectra с прицепом отвлекся от управления и совершил наезд на стоявшую автомашину Kia Rio , в которой находился 11-летний подросток, пристегнутый ремнем безопасности. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
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