В ДТП под Петрозаводском погибла женщина

ДТП со смертельным исходом произошло на повороте в Новую Вилгу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.16 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – столкновение двух автомобилей, КамАЗа и Mitsubishi. ДТП произошло в Прионежском районе.

В результате ДТП погибла женщина - водитель Mitsubishi.

Обстоятельства происшествия выясняются.