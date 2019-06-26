ВИДЕО: В ДТП в Петрозаводске был травмирован ребенок

ДТП произошло 25 июня на перекрестке улиц Калинина и Загородной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.41 на перекрестке ул. Калинина и ул. Загородная водитель Ford при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ. Автомобили столкнулись.

Пострадали пассажиры автомобиля ВАЗ: 23-летняя девушка и 8-летний ребенок. Им назначено амбулаторное лечение.