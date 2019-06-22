В ДТП в Петрозаводске пострадали три пассажирки

Авария произошла 21 июня на пересечении улицы Сулажгорской и Ветеринарного переулка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 10.22 на пересечении ул. Сулажгорской и Ветеринарного пер. водитель автомобиля Renault Logan при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, двигающимся по главной дороге.



В результате ДТП пострадали три пассажирки Рено – женщины 47, 77 и 80 лет. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.