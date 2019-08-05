Для двух школ Петрозаводска ищут директоров

Продолжаются конкурсы на замещение должности директора в средних школах №7 и №3, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Срок окончания подачи заявок – 9 августа.



Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должностей директора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений "Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Федора Тимоскайнена" и "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением иностранных языков, ассоциированная школа ЮНЕСКО".

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом"и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Сроки приема документов в будние дни с 9.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00.