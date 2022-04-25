В Единый день приема граждан Артур Парфенчиков проведет личные встречи в Петрозаводске

В субботу, 21 мая в Карелии вновь пройдет Единый день приема граждан.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, 21 мая он будет работать в Петрозаводске и приглашает жителей на личный прием по адресу: пр. Ленина, 19.



С 4 мая по 6 мая будет организована предварительная запись:

8 (8142) 799- 467; 799-482; 799-430, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

В районах республики приемы проведут руководители министерств и ведомств. Вся подробная информация и телефоны для записи – здесь.