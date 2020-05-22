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"В экономике на самом деле все нехорошо"

Новости. Экономика
13:08, 23 Мая 2020
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС
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Известный карельский ресторатор Роман Ли высказал свое мнение о перспективах предприятий общепита, закрытых более полутора месяцев назад из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел с предпринимателями онлайн-совещание, темой которого стала безопасная работа предприятий в условиях пандемии. В мероприятии, которое длилось более 5,5 часов, принял участие и руководитель ассоциации предприятий общественного питания республики, совладелец популярного кафе-бистро "Дежавю" в Петрозаводске, Роман Ли. Рестораны и кафе в Карелии по-прежнему не работают. А откроются ли они после снятия ограничений? Роман Ли высказал свое мнение на совещании.

"Даже если предположить, что предприятия торговли, общепита, откроются без всяких ограничений, мы прогнозируем, что не вытянем. Людям не с чем ходить к нам за услугами и товарами. В экономике на самом деле все нехорошо. Поэтому мы говорим о том, что упустили время для того, чтобы решить вопросы по поддержке.

Конечно, чем раньше вы нас откроете, тем нам будет легче. Но мы надеемся, что при этом нам не скажут: "А теперь сами барахтайтесь, поддержки вам никакой не будет".  Если меры поддержки, о которых до сих пор спорим, будут сокращены или отменены совсем, предприятия вынуждены будут закрыться навсегда", - считает Роман Ли.

Подробности читайте далее.

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