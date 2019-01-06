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Новости. Общество
14:53, 06 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В эти новогодние праздники жители Карелии вызывали "скорую" по 500 раз в день

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Более 2500 вызовов поступило на петрозаводскую станцию скорой медицинской помощи за пять дней новогодних "каникул", сообщили в Минздраве Карелии.

В интенсивном режиме работает петрозаводская станция скорой медицинской помощи в дни новогодних "каникул".

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава Карелии по скорой медицинской помощи Наталья Седлецкая, с 31 декабря по 5 января на станцию поступило 2587 вызовов.

Среднесуточная нагрузка составила более 500 вызовов (при том, что даже в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ - около 400).

Из числа обратившихся за помощью 381 человек госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с обострением хронических заболеваний, а также с ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами.

В Республиканский сосудистый центр доставлено 68 человек с признаками инфаркта и инсульта.

Пять раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на ДТП, три раза – по поводу ножевых ранений.

Почти 400 человек обратились за экстренной медицинской помощью из-за болей в животе и других расстройств желудочно-кишечного тракта, в том числе спровоцированных нарушением диеты и злоупотреблением блюдами и напитками праздничного стола.

84 выезда бригад скорой помощи оказались безрезультатными, когда не открыли дверь, пациентов не было на месте или они отказались от осмотра. Зарегистрировано 500 вызовов по поводу высокой температуры, в половине случаев - у взрослых и в часы, когда работают территориальные поликлиники.

Обратиться за экстренной медицинской помощью, когда есть угроза жизни человека, можно по телефону 03, с мобильного телефона следует набирать номер 103 или 112.

Напоминаем, что при остром заболевании или обострении хронической болезни в праздничные дни дежурного врача поликлиники по месту жительства можно вызвать на дом до 16.00 часов.

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