В эту субботу «Гиперборею» в Петрозаводске посетили порядка 15 тысяч человек

Итоги международного фестиваля снежных и ледовых скульптур подвели на планерке в мэрии Петрозаводска.

В субботу, 11 февраля, в Петрозаводске завершился международный зимний фестиваль «Гиперборея-2023». В этот день Онежскую набережную посетили порядка 15 тысяч горожан и гостей карельской столицы.



На традиционной городской планерке в понедельник, 13 числа, администрация Петрозаводска поблагодарила главного организатора фестиваля – городской дом культуры, а также всех партнеров и спонсоров этого события.



Скульптуры оценивали профессиональные художники, скульпторы, дизайнеры Владимир Зорин, Юрий Пермяков, Владимир Лобанов, Александр Ким, Мария Юфа и Александр Савельев.



«По объективным обстоятельствам не застал праздник. Но отзывы приходили в личке: люди писали, люди довольны. Всем огромное спасибо за то, что этот праздник состоялся», – отметил на планерке глава Петрозаводска Владимир Любарский.



Напомним, в этом году лейтмотивом всех праздничных мероприятий стала цитата из пролога к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» «Там русский дух, там Русью пахнет».



Скульпторы создали три десятка ледовых и снежных фигур с героями сказаний, былин, легенд и сказок. Информация о победителях фестиваля опубликована здесь.